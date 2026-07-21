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Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye'ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...
Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye'ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...
Gossip Girl dizisinde canlandırdığı 'Chuck Bass' karakteriyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick, 2023'ün ardından rotasını bir kez daha Bodrum'a çevirdi. Yakışıklı oyuncu ailesiyle çıktığı tatilde Türk lezzetlerinin tadını çıkardı.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:00