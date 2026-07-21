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Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye'ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Gossip Girl dizisinde canlandırdığı 'Chuck Bass' karakteriyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Ed Westwick, 2023'ün ardından rotasını bir kez daha Bodrum'a çevirdi. Yakışıklı oyuncu ailesiyle çıktığı tatilde Türk lezzetlerinin tadını çıkardı.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:00
Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk attı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından "En iyi manzaralar" ifadesiyle paylaştı.

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Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Tatil süresince hem kendi bebeğiyle hem de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilenen Westwick, yerel tatları denemeyi de ihmal etmedi.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmeyen oyuncu, o keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Amy Jackson ise çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medyada "Yaz serserileri" notuyla paylaştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM İNGİLİZ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" demişti.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda olmuştu.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yapmıştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşmişti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlatmıştı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmemişti.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etmişti.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Gossip Girl yıldızı rotayı yine Türkiye’ye çevirdi! Bodrum tatilinde Türk mutfağından vazgeçmedi...

Karizmatik oyuncu Jason Statham'ın 2 çocuğu bulunuyor.