Trend Galeri Trend Magazin Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:32
Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir.

Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır.

Gözleri Karadeniz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır.

Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Dursun ve Fatoş arasında giderek belirginleşen sıcaklık, Dursun'un utangaçlıklarıyla tatlı bir heyecana dönüşür.

Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı daha da gergin hâle getirir.

Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

Gözleri KaraDeniz’de Azil ve Güneş nikah hazırlığında!

Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı kritik bir döneme girilir.