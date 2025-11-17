Gözleri Karadeniz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
17.11.2025 | 11:10
Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle salı akşamı atv'de.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Gözleri Karadeniz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.11.2025 | 11:10
00:43
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2025 | 11:42
00:43
Gözleri Karadeniz 11. Bölüm Fragmanı | Video 10.11.2025 | 13:31
00:31
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 05.11.2025 | 11:46
00:46
Gözleri Karadeniz 10. Bölüm 3. Fragmanı | Video 03.11.2025 | 13:49
00:46
Gözleri Karadeniz 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.10.2025 | 11:48
00:46
Gözleri KaraDeniz 8. Bölüm 2. Fragmanı | Video 20.10.2025 | 11:42
00:30
00:41
00:41
00:43
Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 06.10.2025 | 12:00
00:40
00:46
Gözleri KaraDeniz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 29.09.2025 | 10:40
00:43
00:45
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 22.09.2025 | 11:21