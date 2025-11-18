’Gözleri KaraDeniz’de düğün telaşı!

Dizinin sevilen karakteri Azil (Halit Özgür Sarı), Güneş'le (Özge Yağız) evlilik hazırlıklarına başlar. AZİL KESENİN AĞZINI AÇTI! atv'nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi Gözleri Karadeniz bu hafta izleyiciyi keyifli ve romantik bir düğün hazırlığına götürüyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide, Azil ve Güneş çifti düğün alışverişine çıkıyor. Hikâyede uzun süredir biriktirdikleri duygu fırtınası yerini tatlı bir telaşa bırakırken; ikili önce gelinlik ardından takı ve mobilya alışverişine çıkıyor. Azil'in 'kesenin ağzını açtığı' bu sahnelerde çiftin hem romantik hem de eğlenceli anları ekrana yansıyor. Gözleri Karadeniz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video . Dizi ekibi, Karadeniz'in sıcak atmosferiyle harmanlanan bu renkli düğün hazırlıklarının izleyiciye hem tebessüm hem de aşk dolu anlar yaşatacağını söylüyor. Bu haftaki bölümde Gözleri Karadeniz, düğün heyecanı ve sürprizleriyle yine sosyal medyada çok konuşulacak gibi görünüyor