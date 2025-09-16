Trend Galeri Trend Magazin 'Gözleri KaraDeniz'de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

'Gözleri KaraDeniz'de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi… 'Gözleri KaraDeniz' üçüncü bölümüyle bu akşam ekranlarda!

Giriş Tarihi: 16.09.2025 12:02
’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

3.BÖLÜM ÖZETİ:

Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır.

Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

"Gözleri KaraDeniz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

"Gözleri KaraDeniz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

"Gözleri KaraDeniz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.

’Gözleri KaraDeniz’de Güneş kalbinin sesini mi dinleyecek?

"Gözleri KaraDeniz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında.