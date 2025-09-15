Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
15.09.2025 | 13:22

Azil ve Güneş’in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet’in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır. Kendini bir anda Maçari’lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman’ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. İyice köşeye sıkışan Mehmet’in açığa çıkması an meselesidir. Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet’le evliliğe doğru ilerlemektedir. Azil’le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.

