Gözleri Karadeniz 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

27.10.2025 | 11:48

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi... Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek.

9.Bölüm Özeti:

Güneş ve Azil'in son anda müdahalesiyle Mehmet'in infazı durdurulur. Güneş'in boşanmaktan vazgeçtiğini söylemesi Azil'de büyük bir şok yaratır. Birbirlerine bu kadar yaklaşmışken bir kez daha Mehmet bir duvar gibi aralarındadır.

Mehmet bir yandan ölümle burun buruna gelmenin korkusunu yaşarken, babası tarafından ölüm emrinin verildiği gerçeğiyle karşı karşıyadır. Artık Maçari'lerin bir ferdi olamayacağının bir kez daha farkına varan Mehmet, daha sert bir planla camiada yerini sağlamlaştırmak üzere kolları sıvar.

Güneş ve Azil, Mehmet'in itirafçılığı söz konusu olduğunda alınması gereken önlemleri düşünerek harekete geçerler. Azil, konseyin başı olarak kararlarını açıklarken, Güneş kurduğu tehlikeli oyunla ava giderken avlanır ve bir kez daha Mehmet'e teslim olmak zorunda kalır. Azil Güneş'i düştüğü tehlikeli durumdan kurtarabilecek midir?

