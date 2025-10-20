Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 8. Bölüm 2. Fragmanı | Video
20.10.2025

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi... Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı akşamı atv'de ekrana gelecek.

Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir. Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar. Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler. Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır. Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.

