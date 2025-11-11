Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

11.11.2025 | 11:42

Atv’nin sevilen dizisi “Gözleri Karadeniz” bu akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek çok özel bir ana sahne olacak. Dizinin sevilen karakteri Azil (Halit Özgür Sarı), Güneş’e (Özge Yağız) unutulmayacak bir evlilik teklifi edecek

