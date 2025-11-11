Gözleri KaraDeniz 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
11.11.2025 | 11:42
Atv’nin sevilen dizisi “Gözleri Karadeniz” bu akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek çok özel bir ana sahne olacak. Dizinin sevilen karakteri Azil (Halit Özgür Sarı), Güneş’e (Özge Yağız) unutulmayacak bir evlilik teklifi edecek
