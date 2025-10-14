Video Gözleri KaraDeniz Gözleri KaraDeniz 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Daha tehlikeli değil misin?" | Video
Gözleri KaraDeniz 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

14.10.2025 | 08:39

Gözleri KaraDeniz 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından, tüm aile Rize'ye gelir. Güneş'in hayatının tehlikeye girmesi Mehmet ve Azil'i yeniden büyük bir çatışmaya sürükler. Kazanın nedeninin Mehmet olduğunu öğrenen Osman bir kez daha Mehmet'e aileden uzak durmasını söyler. Bu süreçte hem aileden hem de Güneş'ten ayrı düşen Mehmet artık daha hırslıdır. Herkesten intikam alma yolunda Nermin'in yardımına ihtiyacı vardır. Bir yandan Ayla'nın tehditleri, bir yandan Güneş'e olan öfkesiyle iyice hırçınlaşan Nermin, oğluna yardım etmek için bazı sözler vermek zorunda kalır. Artık ailenin başında olan Azil, verdiği kararla tüm aileyi büyük bir yol ayrımına getirecektir. Güneş ve Azil aşkı, Azil'in verdiği kararla sarsılırken, ikili büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

