"Gözleri KaraDeniz'in" başrolleri karakterlerini anlattı!

HALİT ÖZGÜR SARI

Dizide Azil karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, rolünü şu sözlerle tanımladı: "İzleyiciyi Azil ve Güneş arasında çok güçlü bir aşk ve onun yanı sıra etkileyici bir aile dramı bekliyor. Azil, Güneş'i tanıyana kadar içine kapanık biri. Onunla tanışıp ailesine ait gerçekleri öğrendiğinde bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Kendinden emin, çok oturaklı, başını sonunu bilen bir keskinliği var. Çok yönlü bir karakter olduğu için oynaması da oldukça keyifli."