"Gözleri KaraDeniz'in" başrolleri karakterlerini anlattı!

atv'nin O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, 2 Eylül'de başlayacak iddialı dizisi 'Gözleri KaraDeniz', güçlü hikayesi ve etkileyici kadrosuyla ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Başrollerini paylaşan Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, merakla beklenen karakterleri Azil ve Güneş'i anlattı. HALİT ÖZGÜR SARI Dizide Azil karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, rolünü şu sözlerle tanımladı: 'İzleyiciyi Azil ve Güneş arasında çok güçlü bir aşk ve onun yanı sıra etkileyici bir aile dramı bekliyor. Azil, Güneş'i tanıyana kadar içine kapanık biri. Onunla tanışıp ailesine ait gerçekleri öğrendiğinde bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Kendinden emin, çok oturaklı, başını sonunu bilen bir keskinliği var. Çok yönlü bir karakter olduğu için oynaması da oldukça keyifli.' ÖZGE YAĞIZ Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız ise güçlü kadın vurgusuyla dikkat çekiyor: 'Güneş, canlandırdığım en güçlü karakterlerden biri. Çok sevgi dolu, vicdanlı ama aynı zamanda dirayetli bir kadın. Bermuda şeytan üçgeninin ortasında kalmış gibi ama asla pes etmiyor. Halit ile çok iyi bir uyum yakaladık, bu enerjinin ekrana da geçeceğine inanıyorum.' Karadeniz'de başlayan ve İstanbul'da devam edecek olan hikaye, aksiyon, entrika ve tutkulu bir aşkı izleyiciye sunacak. Çekimlerde en çok Karadeniz'in eşsiz doğasından etkilendiğini belirten Özge Yağız, özellikle balıkçı barınaklarının atmosferine hayran kaldığını dile getirirken, Halit Özgür Sarı ise izleyiciyi hem heyecanlı hem de dramatik çatışmaların beklediğini vurguladı. 'Gözleri KaraDeniz', etkileyici atmosferi ve tutkulu hikâyesiyle 2 Eylül'den itibaren atv ekranlarında olacak.