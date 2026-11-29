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Gözleriyle hafızalara kazındı! O minik kız büyüdü, müzik dünyasının dev isimlerinden biri oldu! Tanıdınız mı?

Yıllar öncesine ait bir çocukluk karesiyle yeniden konuşulan ünlü şarkıcının, küçücük yaşta objektife yansıyan o hali görenleri geçmişe götürdü. Bugün sahnelerin güçlü isimlerinden biri olan sanatçının zaman içindeki değişimi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.11.2026 14:47