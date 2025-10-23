Gözündeki morluk korkuttu! Nagihan Karadere’nin paylaşımı hayranlarını endişelendirdi: "Kendimi tanıyamıyorum"

"KENDİMİ TANIYAMIYORUM"

Nazar kolyem düştü, tişörtümün içinde buldum. Yüzüm birkaç gündür böyle oldu. En çok korktuğum şey nazar. Gece çok çok daha kötüydü, şu an inmiş hali. Kendimi tanıyamıyorum. Yediler beni yediler. Gözü olanın gözü çıksın." ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan videonun ardından Karadere'ye ne olduğu merak edildi.