Trend Galeri Trend Magazin Gözündeki morluk korkuttu! Nagihan Karadere’nin paylaşımı hayranlarını endişelendirdi: "Kendimi tanıyamıyorum"

Survivor yarışmasındaki performansı ve geçirdiği değişimle sık sık gündeme gelen Nagihan Karadere, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Gözündeki morlukla hikaye paylaşan Karadere'nin hali, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:38
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, performansıyla akıllarda yer etmişti.

Güçlü performansıyla dikkat çeken Karadere, hırsıyla da bir o kadar gündem olmuştu.

GÖZÜNDEKİ MORLUK KORKUTTU!

Nagihan Karadere son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"BENİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ"

Sosyal medya hesabında gözü mor bir şekilde paylaşım yapan Karadere, 'Kendimi tanıyamıyorum' diyerek, "Herkese günaydın, daha önce beni hiç böyle görmediniz. İnanılmaz bir yüzümde şişme var.

Nagihan Karadere'nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video

"KENDİMİ TANIYAMIYORUM"

Nazar kolyem düştü, tişörtümün içinde buldum. Yüzüm birkaç gündür böyle oldu. En çok korktuğum şey nazar. Gece çok çok daha kötüydü, şu an inmiş hali. Kendimi tanıyamıyorum. Yediler beni yediler. Gözü olanın gözü çıksın." ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan videonun ardından Karadere'ye ne olduğu merak edildi.

NAGİHAN KARADERE GEÇEN AYLARDA DA YAŞADIĞI SAKATLIK İLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ...

Birçok kez aynı yarışmaya katılan Nagihan Karadere, 2024 yılında bir dizi sakatlık yaşamıştı.

Ünlü isim dizindeki ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı oluşmasından dolayı aynı yıl ise ameliyat olmuştu.

İKİNCİ KEZ BIÇAK ALTINA YATTI!
Nagihan Karadere Instagram hesbaından ikinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Karadere ameliyatın bir saat sürdüğünü söyleyerek, "1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. Nagihan Karadere'ye sevenlerinden birçok 'geçmiş olsun' mesajı geldi.

Şimdilerde sağlık sorunları ile mücadele ederek dikkat çeken Nagihan Karadere, bir dönem geçirirdiği estetik operasyonları ile gündem olmuştu.

Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim gören herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...
MELİSA ASLI PAMUK

MELİSA ASLI PAMUK

MELİSA ASLI PAMUK

MELİSA ASLI PAMUK

ÇİSİL ORAL

ÇİSİL ORAL

ÇİSİL ORAL

ÇİSİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE