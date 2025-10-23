Nagihan Karadere’nin gözündeki morluk hayranlarını korkuttu | Video
23.10.2025 | 16:32
Survivor yarışmasındaki performansı ve geçirdiği değişimle sık sık gündeme gelen Nagihan Karadere, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Gözündeki morlukla hikaye paylaşan Nagihan Karadere’nin hali, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
01:01
