Trend
Galeri
Trend Magazin
Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti! Demet Akalın’dan yürek burkan açıklama geldi: “Gitmiş olamazsın…”
Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti! Demet Akalın’dan yürek burkan açıklama geldi: “Gitmiş olamazsın…”
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki şarkıcının ani ölümü, sanat camiasını derinden sarstı. Üzüntüsünü ilk dile getiren isimlerden biri ise Demet Akalın oldu. İşte o sözler…
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:45