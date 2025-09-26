Trend Galeri Trend Magazin Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti! Demet Akalın’dan yürek burkan açıklama geldi: “Gitmiş olamazsın…”

Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti! Demet Akalın’dan yürek burkan açıklama geldi: “Gitmiş olamazsın…”

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki şarkıcının ani ölümü, sanat camiasını derinden sarstı. Üzüntüsünü ilk dile getiren isimlerden biri ise Demet Akalın oldu. İşte o sözler…

Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:45
Güllü'nün vefatıyla birlikte sosyal medyada ve müzik dünyasında büyük üzüntü yaşanıyor.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Güllü'nün ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada duygularını paylaştı.

"Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım. Hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın, hayata bu kadar tutunmuşken… Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!" sözleriyle acısını dile getirdi.

Güllü'nün ani ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken, sanat dünyasında da derin bir boşluk bıraktı. Cenaze ve anma bilgileri henüz netleşmedi.

NELER OLMUŞTU?

Sanat camiası yasta...Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'den kahreden haber geldi.

Ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün oğlu, ''Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. '' diye başladı sözlerine.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'DAN SAHNELERE UZANAN BİR ŞÖHRET

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün bu evlilikten iki çocuğu oldu.

2000 yılında boşandıktan sonra müziğe ve sahne hayatına geri dönen sanatçı, hem albümleriyle hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmişti.

Güllü, 2008 yılında alkol komasına girmiş ve bir süre hastanede tedavi görmüştü.