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Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: 'Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum'
Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: "Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum"
Sultan Nur Ulu, Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü cinayetinde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle yargılanıyor. Ulu, 'yalan tanıklık' sebebiyle bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ettiğini savunan Ulu'nun ev hapsi kaldırıldı
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 06:35