Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: "Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum"

Gülter'in kendisine "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediğini ve araçla seyir halindeyken frenlerin tutmadığını söyleyerek korku saldığını belirten Ulu, "Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum, avukatımın tavsiyesiyle delillerin toplanmasını bekledim ve Gülter'den uzaklaşınca emniyette her şeyi anlattım" diyerek beraatini talep etti.