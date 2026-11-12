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Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: "Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum"

Sultan Nur Ulu, Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü cinayetinde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle yargılanıyor. Ulu, 'yalan tanıklık' sebebiyle bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ettiğini savunan Ulu'nun ev hapsi kaldırıldı

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Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 06:35
Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum

Mahkemede suçlamaları reddeden Sultan Nur Ulu, gerçeği ilk aşamada gizlemesinin nedeninin Tuğyan Ülkem Gülter'in baskıları olduğunu öne sürdü.

Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum

Gülter'in kendisine "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediğini ve araçla seyir halindeyken frenlerin tutmadığını söyleyerek korku saldığını belirten Ulu, "Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum, avukatımın tavsiyesiyle delillerin toplanmasını bekledim ve Gülter'den uzaklaşınca emniyette her şeyi anlattım" diyerek beraatini talep etti.

Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum

DAVA 3 ŞUBAT'A ERTELENDİ
Duruşmaya katılan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, yeni ortaya çıkan uzmanlık raporlarına dikkat çekti.

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Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum

Çelik, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kasten öldürme dosyasındaki kararın kesinleşmesinin ve yeni suç duyurusuna ilişkin soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti.

Güllü davasında mahkemeden ara karar! Kilit tanığın ev hapsi kalktı: Tuğyan beni tehdit ettiği için sustum

12 Aralık 2025'te yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandıktan sonra ev hapsine alınan Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı 3 Şubat tarihine erteledi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör