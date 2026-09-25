Güllü dosyasında yeni perde! Düğümü çözecek 4 kritik isim belli oldu!

ÇAĞRI KUTLU DA MAHKEME ÖNÜNE ÇIKACAK

Mahkemenin tanık olarak dinlenmesine karar verdiği dördüncü isim ise Çağrı Kutlu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kutlu'nun, Gülter'in annesiyle yaşadığı sorunlardan söz ettiğini ve kendisine annesine yönelik öldürme düşüncelerini anlattığını öne sürdüğü kamuoyuna yansımıştı. Kutlu'nun ayrıca Gülter'in olaydan önce "Abi ben katil olacağım" şeklinde sözler söylediğini ve annesine yönelik bazı planlarından bahsettiğini iddia ettiği aktarılmıştı.

MÜŞTEKİ TUĞBERK YAĞIZ HAMZA GÜLTER'İN DE DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

Güllü dosyasının 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmasında, dosyada müşteki sıfatıyla yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in de hazır bulunması bekleniyor. Mahkeme, davada müşteki olarak yer alan Tuğberk Yağız Hamza Gülter'e duruşmanın gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmasına karar verdi.