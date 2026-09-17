"Güllü'nün cinayet gecesi ben de davetliydim" Almeda Baylan SABAH'a anlattı: "Vicdan azabı çekiyorum"

"TUĞBERK DE GELECEK, SEN DE GEL"

Güllü'nün kendisine, oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, "Tuğberk de gelecek, sen de gel" şeklindeki sözlerini aktardı. Baylan, planın sonradan değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet geldiğini ifade etti. Baylan, Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini söyledi. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Baylan, olayın ardından kendisini sorguladığını belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim" dedi.

