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'Güllü'nün cinayet gecesi ben de davetliydim' Almeda Baylan SABAH'a anlattı: 'Vicdan azabı çekiyorum'
"Güllü'nün cinayet gecesi ben de davetliydim" Almeda Baylan SABAH'a anlattı: "Vicdan azabı çekiyorum"
Bir TV yarışmasına katılarak adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini SABAH'a anlattı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle gidemediğini belirten Baylan, Güllü'nün kendisine "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini aktardı. "Yarın gelirim" diyerek gitmediğini, aynı gece Güllü'nün ölüm haberini aldığını söyleyen Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim" dedi.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 08:34