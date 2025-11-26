Trend
Güllü’nün ölümüyle ilgili şoke eden iddia: Cinayet teklif edilmiş! "Annemi orada öldür sana daire vereyim"
Güllü'nün torununa bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız'ın "Güllü'nün kızı Tuğyan bana 'Evin arka tarafında kameranın görmediği bir yer var. Orada annemi öldür. Sana daire vereyim' dedi" açıklaması savcılığı harekete geçirdi. Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:06