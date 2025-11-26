Güllü’nün ölümüyle ilgili şoke eden iddia: Cinayet teklif edilmiş! "Annemi orada öldür sana daire vereyim"

'TEK BAŞINA YAPMIŞ OLAMAZ'

Osman Yıldız, "Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" diye de ekledi.