Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier’in yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! İhanetin ardından Aslı Bilimlier gözyaşlarına hakim olamadı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Yaşanan kavgalar sonrası morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile Suadiye'de bir mekanda bir araya geldi. Yaşadığı olayın etkisinde kalan ve ne yapacağını bilmeyen Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı.
Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan şarkıcı Deha Bilimlier, bu olay sonrası avukat eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını açıklamıştı.
Yaşanan kavgalar sonrası morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile Suadiye'de bir mekanda bir araya geldi. Yaşadığı olayın etkisinde kalan ve ne yapacağını bilmeyen Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı.
Tolga Karataş'tan geçtiğimiz aylarda boşanan Emine Ün ve Sinan Serter ile yıllar önce yollarını ayıran Özlem Yıldız, arkadaşlarına uzun süre dil döktü. Aslı Bilimlier'in dostlarının yanında sürekli ağladığı görüldü. Deha Bilimlier ile üç çocukları olan Aslı Bilimlier'in evliliklerinin gidişatına çocukları da düşünerek karar vereceği öğrenildi.
Öte yandan; Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edilmişti. 39 yaşındaki şarkıcı, bir mekanda müzikseverlerle buluştuğu Etiler'de, kendisini görüntülemek ve soru yöneltmek isteyen basın mensupları ile adeta köşe kapmaca oynadı.
Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yasadığı iddiasıyla 10 gündür magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Deha Bilimlier, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda sahne aldı.