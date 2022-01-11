Trend Galeri Trend Magazin Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier’in yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! İhanetin ardından Aslı Bilimlier gözyaşlarına hakim olamadı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Yaşanan kavgalar sonrası morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile Suadiye'de bir mekanda bir araya geldi. Yaşadığı olayın etkisinde kalan ve ne yapacağını bilmeyen Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı.