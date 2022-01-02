Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına Demet Akalın'dan yorum! "Hanım tarafı geçen sene uyardım" | Video

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier’in yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun adı, sahnesini izlemeye gittiği ve evli, 3 çocuk babası ile yasak aşk haberleriyle gündemde! Çıkan haberlerden sonra suskunluğunu bozan Demet Akalın, verdiği röportajda "Hanım tarafı geçen sene uyardım" dedi.