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Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...
Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...
Gırgırıye'den Ah Nerede'ye, sayısız efsane filmle hafızalarımıza kazınan Türk sinemasının unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla yine zamana meydan okudu. Zarafetinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncunun yeni kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:21