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Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Gırgırıye'den Ah Nerede'ye, sayısız efsane filmle hafızalarımıza kazınan Türk sinemasının unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla yine zamana meydan okudu. Zarafetinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncunun yeni kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:21
Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

"Alev Alev", "Gırgıriye", "Ah Nerede", "Yaz Bekarı" ve "Canikom" gibi çok sayıda kült yapımda rol alarak Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran Bubikoğlu, uzun süredir daha sakin bir yaşam sürüyor.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

2024 yılında eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından zor bir dönem geçiren usta oyuncu, son zamanlarda yeniden sosyal medyada daha aktif olmaya başladı.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Yeşilçam'ın en sevilen isimleri arasında yer alan usta oyuncu, doğal hali ve zarif görünümüyle bir kez daha beğeni topladı.

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Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Aktif kullandığı hesabından yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan usta sanatçı, doğal güzelliği ve pozitif enerjisiyle adeta yıllara meydan okudu.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

70 yaşındaki Yeşilçam efsanesinin son kareleri, "Zaman onun için durmuş" dedirterek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Oynadığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncunun özel hayatı ise bugüne kadar hep gizemini korudu.

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nu herkes tanıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun Kemal Sunal'ın 'En Büyük Şaban'ın çiçekçi kör kızı, Hülya karakterini canlandırdı.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Peki Bubikoğlu'nun dayısının ünlü şarkıcı olduğunu biliyor musunuz? Gün yüzüne çıkan bu gerçek, hem sevenlerini hem de magazin camiasını adeta şaşkına çevirdi!

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Gülşen Bubikoğlu ile kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nun dayısı, Türk sanat müziğinin ünlü ismi çıktı.

Gülşen Bubikoğlu ile kardeşi Nilgün Bubikoğlu Adnan Şenses'in yeğeni...

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Bilal İnci - Elif İnci

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Ali Şen-Şener Şen

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Şener Şen-İnci Şen

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Macit Flordun-Tardu Flordun

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Halit Kut- Burak Kut

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllara meydan okuyan yeni pozlar! Yeşilçam’ın güzeli yine hayran bıraktı...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu