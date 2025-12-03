Trend
Galeri
Trend Magazin
Gülseren Erbil'den ameliyat sonrası şaşırtan itiraf! "Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin"
Gülseren Erbil'den ameliyat sonrası şaşırtan itiraf! "Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin"
Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik ile gündemden düşmeyen Gülseren Erbil, sosyal medya hesabında da hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaştı. Son olarak estetik ameliyat olan Erbil, ameliyat sonrası ilişkisi hakkında da konuştu. İşte dikkat çeken o sözleri...
Giriş Tarihi: 03.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:31