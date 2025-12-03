Trend Galeri Trend Magazin Gülseren Erbil'den ameliyat sonrası şaşırtan itiraf! "Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin"

Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik ile gündemden düşmeyen Gülseren Erbil, sosyal medya hesabında da hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaştı. Son olarak estetik ameliyat olan Erbil, ameliyat sonrası ilişkisi hakkında da konuştu. İşte dikkat çeken o sözleri...

Giriş Tarihi: 03.12.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:31
Birkaç ay önce Mehmet Ali Erbil'le dünya evine giren Gülseren Erbil, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İnişli çıkışlı bir ilişki yaşayan çift, sürpriz bir kararla evlenerek herkesi şaşırtmıştı. O günden bu yana yaşanan gelişmeler ise ikilinin adını sık sık gündemde tutmaya devam ediyor.

Ancak Gülseren Erbil bu kez bambaşka bir nedenle manşetlere taşındı. Estetik operasyon geçireceğini duyuran Erbil, daha önce yaptırdığı işlemler hakkında da açıkça konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün göz kapağımı aldırıyorum. Küçük bir operasyon geçireceğim, hadi bakalım" ifadelerini kullanan Erbil, takipçilerinden peş peşe gelen sorular üzerine daha kapsamlı bir açıklama yapma ihtiyacı duydu.

"BEN DOĞALLIĞIMDAN VAZGEÇMEM"
"Arkadaşlar, ben doğallığımı bozar mıyım hiç? Allah aşkına, Şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu, göz kapaklarım da gidecek, bitti gitti yani. Başka bir şey yok. Burada abartı bir estetik surat görüyor musunuz? Korkmayın ya. Ben doğallığımı bozacak bir şey yapmam öyle abartı derecede" diyen Gülseren Erbil kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini almıştı.

Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video

Yeni taşındığı evindeki günlük yaşantısını sık sık takipçileriyle paylaşan Ceylan, göz kapağı operasyonunu da gizlemedi.

İşlemin tamamlanmasının ardından son halini sosyal medyada yayınlayan fenomen, iyileşme sürecine dair de kısa bilgiler verdi.

"GERÇEKTENSİZİ HAK EDEN BİRİYLE EVLENİN"

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür."

Operasyon sonrası takipçilerinden çok sayıda soru aldığını belirten Ceylan, kendisini merak edenlere samimi bir açıklama yapmıştı.

Estetik konusundaki yaklaşımını vurgulayan Ceylan, "Ben doğallığımı bozar mıyım? Allah aşkına şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu yaptırdım, şimdi de göz kapakları halledildi. Hepsi bu. Abartılı, tanınmayacak bir estetik görüntü asla yok" diyerek eleştirilere cevap verdi.

Takipçileri ise bu açıklama sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan ünlü isimler sık sık estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları değişimlerle gündeme geliyor. Bunlardan biri de 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE