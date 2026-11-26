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Gülüşüyle iç ısıtan bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim derdi ki güzelliğiyle hafızalara kazınacak...

Ünlü isimlerin paylaşılan çocukluk fotoğrafları, gündem olmaya ve hayranların dikkatini çekmeye devam ediyor. Sevimli gülüşü ve masum halleriyle dikkat çeken bu minik kızın kim olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 26.11.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 12:59