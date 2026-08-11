GÜNAYDIN tehlikeye dikkat çekmişti! O siyah gözlüğe bir şok daha: Dev eğlence zinciri duyurdu...

İstanbul gece hayatı zaten telefon kameralarıyla mücadele ediyor. Bir sanatçı masaya oturuyor. İki dakika sonra video internette. Bir futbolcu arkadaşlarıyla yemek yiyor. Beş dakika sonra sosyal medyada. Şimdi buna bir de kameralı gözlükler eklenirse... Gece kulübü değil, belgesel seti olur.

Gece kulübünde güneş gözlüğü takmanın modası zaten yıllardır tartışılıyordu. Artık moda eleştirmenleri değil, avukatlar yorum yapacak. Çünkü mesele kombin yapmak değil mahremiyeti korumak. Teknoloji hayatı kolaylaştırmalı, insanları birbirinden şüphe ettirmemeli. Bana sorarsanız İstanbul'daki lüks restoranlar ve gece kulüpleri de bu konuyu şimdiden masaya yatırmalı. Konuyla ilgili İstanbul eğlence ve yeme-içme hayatından tanınan işletmeciler ile de durumu konuştum...