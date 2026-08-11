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GÜNAYDIN tehlikeye dikkat çekmişti! O siyah gözlüğe bir şok daha: Dev eğlence zinciri duyurdu...
GÜNAYDIN tehlikeye dikkat çekmişti! O siyah gözlüğe bir şok daha: Dev eğlence zinciri duyurdu...
GÜNAYDIN'ın gizli çekim tehlikesine vurgu yaparak gündeme taşıdığı o ürün için yurt dışından radikal bir karar geldi. Yüzlerce mekanı bulunan dünyaca ünlü dev zincir, müşterilerini korumak adına o cihaza karşı resmi yasağı duyurdu...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:58