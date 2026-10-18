GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş'taş SABAH'a özel açıklamalar: "Yarışma çocuk haklarına aykırı"

Söz konusu skandalı Günaydın yazarı Funda Karayel, köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaşındaki çocukların yarışacağı, Little Miss and Little Mister United World etkinliği yapılacak. Fransa, Belçika ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede, çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine zarar verdiği, pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle yasaklanan bu tür bir etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasını şaşkınlıkla karşıladım.

Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.