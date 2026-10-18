Trend Galeri Trend Magazin GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş'taş SABAH'a özel açıklamalar: 'Yarışma çocuk haklarına aykırı'

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş'taş SABAH'a özel açıklamalar: "Yarışma çocuk haklarına aykırı"

Antalya'da düzenlenmesi planlanan çocuk güzellik yarışmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahale etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı ticari birer meta haline getiren bu tarz organizasyonlar çocuk haklarına açıkça aykırıdır" diyerek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.10.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:20
GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

ONLAR TİCARİ META DEĞİL
Antalya'da yapılacak olan 'Little Miss and Little Mister United World' etkinliği büyük tepkiye neden oldu!

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak derhal harekete geçtik.

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

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GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

KORUMAK VAZİFEMİZ
Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür organizasyonlar, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirilmelerine ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygılarını, beden algılarını ve sağlıklı kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

Bizim en temel vazifemiz; evlatlarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal esenliğini korumaktır."

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

Söz konusu skandalı Günaydın yazarı Funda Karayel, köşesine taşıyarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Antalya'da 23-28 Ekim tarihleri arasında 4-13 yaşındaki çocukların yarışacağı, Little Miss and Little Mister United World etkinliği yapılacak. Fransa, Belçika ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkede, çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimine zarar verdiği, pedofiliyi özendirdiği gerekçesiyle yasaklanan bu tür bir etkinliğin ülkemizde yapılacak olmasını şaşkınlıkla karşıladım.

Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

Bir kere başlı başına bir çocuk istismarı söz konusu. Yarışmanın diğer yıllarda kazananlarını inceledim, küçücük çocuklar makyajlı ve tuhaf kıyafetlerle podyumda yürüyor. Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun? O yaşta çocuğun dünyası oyunla, merakla, keşfetmekle, düşmekle, kalkmakla dolu olmalı. Ama biz yetişkinler, daha çocukluğunu yaşayamamış birine sahneye çıkmayı, poz vermeyi, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı ve birilerinin onayını beklemeyi öğretiyoruz. Düpedüz rezalet bu yarışmalar.

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

BİKİNİLİ ÇOCUK DETAYI!

Organizasyonun yapılacağı belirtilen oteli araştırırken karşıma çıkan otel tanıtım görselleri de ayrıca düşündürücü. Reklamlarda bikinili çocukların kullanılması, turizm sektörünün çocukları nasıl bir görsel malzemeye dönüştürdüğü sorusunu gündeme getiriyor. Burada mesele çocukların plajda mayo ya da bikini giymesi değil. Bir çocuğun denize girerken ne giydiğiyle, çocuk bedeninin reklam ve pazarlama stratejisinde nasıl sunulduğu aynı şey değil.

GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş’taş SABAH’a özel açıklamalar: Yarışma çocuk haklarına aykırı

Bir otelin reklamı neden çocukların bedenleri üzerinden dikkat çekmek zorunda olsun? Turizm sektöründe çocukların güvenliği, mahremiyeti ve temsil edilme biçimi üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Üstelik dijital çağda bir kez yayımlanan görüntünün nerelere gidebileceğini, kimler tarafından kaydedilip yeniden kullanılabileceğini biliyoruz.

Çocukların fotoğrafları ve videoları söz konusu olduğunda mahremiyet meselesini de görmezden gelemeyiz. Çocuk büyüdüğünde belki o görüntülerinden rahatsız olacak, istemeyecek. Yetkililer bu kez seyirci kalmamalı. Burada Antalya'daki organizasyonun geçmişteki yarışmayla aynı organizatörlere ait olup olmadığı, 2007'deki olayla kurumsal bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ve yeni etkinliğin hangi kurallarla düzenleneceği de açıklığa kavuşmalı. İsim benzerliği tek başına aynı organizasyonun devam ettiğini kanıtlamaz.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör