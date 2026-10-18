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GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş'taş SABAH'a özel açıklamalar: 'Yarışma çocuk haklarına aykırı'
GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! Bakan Göktaş'taş SABAH'a özel açıklamalar: "Yarışma çocuk haklarına aykırı"
Antalya'da düzenlenmesi planlanan çocuk güzellik yarışmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahale etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı ticari birer meta haline getiren bu tarz organizasyonlar çocuk haklarına açıkça aykırıdır" diyerek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:20