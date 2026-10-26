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GÜNAYDIN'a konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levnet İnanır'dan Jülide Kural'a şok suçlama! 'Dayımın öldüğü hafta tatile gitti'
GÜNAYDIN'a konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levnet İnanır'dan Jülide Kural'a şok suçlama! "Dayımın öldüğü hafta tatile gitti"
Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden 4 ay geçti, aile bireyleri arasındaki vasiyet tartışması da gün geçtikçe büyüdü. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada, tüm mal varlığını bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:19