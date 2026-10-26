GÜNAYDIN'a konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levnet İnanır'dan Jülide Kural'a şok suçlama! "Dayımın öldüğü hafta tatile gitti"

"NESLİHAN HANIM'A BİR KERE BİLE ŞİDDET GÖSTERMEDİM"



Eski eşiniz Neslihan Acar, dayınızla mesafeli bir ilişkiniz olduğunu ve sürekli küsüp barıştığınızı söylemişti. O nereden biliyor. O birilerinin etkisinde kalıyor. Doğru konuşmuyor.

Neslihan Hanım'a hiç şiddet uyguladınız mı? Asla. Hayatımda ben kimseye bir fiske bile atmadım. Neslihan Hanım'a bir kere bile şiddet göstermedim. Kadına asla el kalkmaz. Bir tane şahit çıkaramaz... Medyada çıkan fotoğrafı da ben ona gönderdim. Benim aleyhime demeç verirken o fotoğrafı hatırlattım ona. Kendisi o şiddet olayını yaşadıktan sonra ben ona sahip çıktım. Hatta ona bunu yapanlara da hesap sordum. Bakın bu fotoğraf üzerinden bana komplo kurdular.