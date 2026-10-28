Gündüz fabrikada çalıştı, geceleri müzik için uğraştı! ‘Ne Olur Gitme’yle tanınan genç solistin yarım kalan hikayesi: Konserine saatler kala…

Maddi imkansızlıklar nedeniyle müzik çalışmalarını kısıtlı imkanlarla sürdüren grup üyeleri, günde 12 saat tekstil sektöründe çalışıp geriye kalan kısıtlı zamanlarında bir araya gelerek prova yaptı. Erten, 2008 yılında kendisini terk eden sevgilisi için söz ve bestesi kendisine ait olan "Ne Olur Gitme" şarkısını kaleme aldı. Amatör bir klip çekilerek internete yüklenen parça, kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaşarak büyük bir beğeni topladı.