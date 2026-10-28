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Gündüz fabrikada çalıştı, geceleri müzik için uğraştı! ‘Ne Olur Gitme’yle tanınan genç solistin yarım kalan hikayesi: Konserine saatler kala…
Gündüz fabrikada çalıştı, geceleri müzik için uğraştı! ‘Ne Olur Gitme’yle tanınan genç solistin yarım kalan hikayesi: Konserine saatler kala…
Gündüz dokuma tezgahında alın teri döktü, geceleri ise Grup Nara ile o meşhur melodiye hayat verdi. Milyonların hislerine tercüman olan "Ne Olur Gitme" şarkısının mimarı, hayatının en büyük sahnesine çıkmasına sadece saatler kala herkesi yasa boğan o acı haberle yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 16:01