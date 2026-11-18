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Güneş'in Doğduğu Yer'de büyük hesaplaşma! Leyla'nın kritik kararı ve Kenan'ın intikamı ile tüm dengeler değişecek
Güneş'in Doğduğu Yer'de büyük hesaplaşma! Leyla'nın kritik kararı ve Kenan'ın intikamı ile tüm dengeler değişecek
atv'nin fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, nefes kesen 9. bölümüyle yarın akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Leyla'nın başına gelenlerin ardından gözünü karartan Kenan'ın acımasız intikam planı Teneke Mahallesi'ni aşarken, konakta ve karakterlerin hayatında tüm dengeler altüst oluyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 11:25