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Güneşin Doğduğu Yer'de büyük kırılma! Leyla'nın evlilik kararı Kenan'ı yıktı, Ceyhun'un hamlesi Kozan ailesini sarstı
Güneşin Doğduğu Yer'de büyük kırılma! Leyla'nın evlilik kararı Kenan'ı yıktı, Ceyhun'un hamlesi Kozan ailesini sarstı
atv'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in dün akşam yayınlanan 10. bölümünde dengeler altüst oldu. Leyla'nın Ceyhun'la evlenme kararı ve konağa yerleşmesi kriz yaratırken, Hanzade'nin hamilelik yalanını örtbas etme planı kliniğe gelen Leyla ile yüzleşmesiyle tehlikeye girdi.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 13:04