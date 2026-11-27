CELADET'TEN OĞULLARINA YENİ OYUN

Sarıbelen'de Celadet'i ziyaret eden Apo Ağa, Munise'yle evlenmek karşılığında bütün borçlarını silmeyi teklif etti. Oğullarını zor durumda bırakmak isteyen Celadet, evliliğe razı olduğunu ancak son kararı Kenan ve İhsan'ın vereceğini söyledi. Kozan Konağı'na gelen Apo'nun Munise'ye talip olması Kenan'ı öfkelendirdi. Evliliğe kesinlikle karşı çıkan Kenan, annesinin bu teklife onay verdiğini ve aileden gizlediği 28 milyon dolarlık borcu öğrendi. Apo, borcun ödenmesi için bir hafta süre verirken Kenan, borcun tamamını ödeyeceğini söyledi. Annesinin yaptıkları karşısında büyük üzüntü yaşayan Munise'ye ise abileri, ne olursa olsun onu Apo'ya vermeyeceklerinin sözünü verdi. Apo'nun ayrılmasının ardından İhsan, Kenan'a Berlin'de olduğu dönemde annesinin desteğiyle yaptığı yatırımların aileyi büyük bir borca sürüklediğini anlattı. Borcu kapatmak için Günora'daki hisselerini satmayı teklif eden İhsan'a Kenan, aile şirketine yabancı bir ortak almak istemediğini söyleyerek karşı çıktı.