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Güneşin Doğduğu Yer'de fırtına kopuyor: Leyla'nın vereceği karar, Kenan'ın intikamı ve altüst olan tüm dengeler!
Güneşin Doğduğu Yer'de fırtına kopuyor: Leyla'nın vereceği karar, Kenan'ın intikamı ve altüst olan tüm dengeler!
atv'nin fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, nefes kesen 9. bölümüyle yarın akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Leyla'nın başına gelenlerin ardından gözünü karartan Kenan'ın acımasız intikam planı Teneke Mahallesi'ni aşarken, konakta ve karakterlerin hayatında tüm dengeler altüst oluyor.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 08:49