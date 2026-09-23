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Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle 24 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 11:06
Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

2.BÖLÜM:

Kenan oğluyla birlikte Adana'ya döndüğünde Celadet hayalindeki mutlu aileyi inşa edebilmek için yeni planlar yapar.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

Kenan ve Hanzade'nin nihayet evlenecek olması iki aileyi de çok mutlu eder.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

İş ortaklıkları ve dostlukları daha güçlü bir bağ ile perçinlenecektir. Ancak beklenmedik olaylar, bu mutluluğun karşısında büyük bir tehdit oluşturacaktır.

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Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

Yıllar sonra oğluna kavuşmak için Adana'ya dönen Leyla, karşısında geçmişin kapanmamış hesaplarını ve güçlü Kozan ailesini bulur. Onun gelişi, Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı sırada, herkesin geleceğini etkileyecek bir mücadelenin başlangıcı olur.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

Bu mücadele sadece Kenan ve ailesini değil, Ceyhun ve sevdiklerini de derinden sarsacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

Leyla, yıllar sonra oğluna kavuşabilecek mi? Kenan, Leyla'nın karşısına çıkmasıyla geçmişte saklanan gerçeklerin peşine düşecek mi? Celadet'in kurduğu büyük yalan ortaya çıkacak mı?

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan’ın hayatı Leyla’nın dönüşüyle sarsılıyor!

Güneşin Doğduğu Yer 2. Bölüm Fragman

Güneşin Doğduğu Yer 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Benim evladıma annelik etmeye hakkı yok!" | Video

Haber Girişi Pınar Efe - Editör