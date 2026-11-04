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Güneş'in Doğduğu Yer'de ortalık karışıyor! Kenan'ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor
Güneş'in Doğduğu Yer'de ortalık karışıyor! Kenan'ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor
atv ekranlarının iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer, nefes kesen yeni bölümüyle perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizide Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla tırmanan gerilim, iki aile arasındaki savaşın fitilini ateşliyor. Celadet'in sarsıcı yüzleşmeleri ve beklenmedik kaza ise tüm dengeleri altüst ediyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 14:29