Trend Galeri Trend Magazin Güneş'in Doğduğu Yer'de ortalık karışıyor! Kenan'ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Güneş'in Doğduğu Yer'de ortalık karışıyor! Kenan'ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

atv ekranlarının iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer, nefes kesen yeni bölümüyle perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizide Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla tırmanan gerilim, iki aile arasındaki savaşın fitilini ateşliyor. Celadet'in sarsıcı yüzleşmeleri ve beklenmedik kaza ise tüm dengeleri altüst ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 14:29
Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm fragmanı

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Celadet, Zekiyle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur.

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek?

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı?

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Kenan'ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak?

Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Tüm bu soruların yanıtları perşembe akşamı atv'de!

Yayın Tarihi : 5 Kasım 2026 / Perşembe
Yayın Saati : 20.00
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör