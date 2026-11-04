Güneş’in Doğduğu Yer’de ortalık karışıyor! Kenan’ın şüpheleri büyüyor, Ceyhun Leyla için sınırları zorluyor

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm fragmanı