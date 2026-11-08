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'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Beyza Gümülcine'den samimi açıklamalar! 'Yapay zeka insanı yalnızlaştırıyor'
'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Beyza Gümülcine'den samimi açıklamalar! "Yapay zeka insanı yalnızlaştırıyor"
Atv'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de tek başına mücadele veren 'Leyla Breger'i canlandıran Beyza Gümülcine, "Leyla, içimdeki o cesur kızı uyandırdı. Kendimde bulamadığım o gücü keşfetmemi sağladı" dedi
Giriş Tarihi: 08.11.2026 07:00