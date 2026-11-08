'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Beyza Gümülcine'den samimi açıklamalar! "Yapay zeka insanı yalnızlaştırıyor"

'Güneşin Doğduğu Yer', ilk bölümden itibaren izleyiciyi etkisi altına aldı. Çok güçlü bir senaryo var. Oğlu elinden alınmış bir anne olan 'Leyla Breger'in hikayesi size neler hissettiriyor?

Leyla, hayatta her zaman tek başına mücadele vermiş, tek başına hayatta kalıp mutluluğu tek başına olmakta bulmuş birisi. Bir gün bir oğlu oluyor, o tek başınalığının ve önceliklerinin yerini oğlu alıyor. Her şeyden daha çok oğlunu seviyor. Derken en kıymetlisi elinden alınıyor, oğluna hasret kocaman bir üç yıl geçiriyor. Ve o noktada o sevecen hayat dolu kız, yerini amaçları uğruna savaşmaya hazır bir amazona bırakıyor. Leyla bende içimdeki o cesur kızı uyandırdı. Kendimde keşfetmediğim o gücü keşfetmemi sağladı.

Sizi sürekli gözü yaşlı görüyoruz. Bu sahnelere nasıl hazırlanıyorsunuz? Ağlarken neler düşünüyorsunuz?

Aslında genel olarak anın gerçekliğindeyim. Şanslıyım ki empati yeteneğine sahip biriyim. Bu sebeple sadece karakterin yaşadıklarını düşündüğümde bir anda duygulanabiliyorum.

Dizinin yurtdışı yolculuğu da başladı. Cannes'da çok büyük ilgi vardı. Yurtdışındaki dizi takipçilerinden mesajlar alıyor musunuz?

Çok güzel yorumlar ve çok güzel mesajlar alıyorum. Bunda dizinin payı tabii ki çok büyük. Kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum.