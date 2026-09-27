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Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş
Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş
ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Burak Özçivit'le başrolü paylaşan Beyza Gümülcine, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Dizide Leyla Breger karakterine hayat veren genç oyuncunun, ekran önüne geçmeden önce yaptığı meslek ise duyanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:00