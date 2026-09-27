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Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Burak Özçivit'le başrolü paylaşan Beyza Gümülcine, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Dizide Leyla Breger karakterine hayat veren genç oyuncunun, ekran önüne geçmeden önce yaptığı meslek ise duyanları şaşırttı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 27.09.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:00
Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş
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Atv'de bu sezon yepyeni bir dizi başladı: 'Güneşin Doğduğu Yer'. Almanya'da başlayıp 90'ların Adana'sına uzanan dizi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk bölümden itibaren izleyiciyi etkisi aldı.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Dizide Burak Özçivit'in partneri rolünde, yeni bir yıldız doğdu. İşte o isim Beyza Gümülcine. Güçlü, cesur, sevdiklerine bağlı ve fedakar bir karakter olan Leyla Breger ile ekrana geldi.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Büyük aşkın kahramanlarından biri, duygularının peşinden giden, tüm zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen bir karakteri canlandırıyor. Peki, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri olan Beyza Gümülcine kimdir?

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Güzel oyuncu, aslında avukat. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İki yıl avukatlık yaptıktan sonra menajeriyle tanışan Gümülcine, fotomodellik yapmaya başladı. Sanata olan ilgisi onu oyunculuk mesleğine götürdü.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Sayısız reklamda oynadı ve o kadar dikkat çekti ki, yolda karşılaştığı insanlar artık onu tanıyordu. Gümülcine, artık oyunculuk alanına da adım atmak istedi ve kısa sürede onu başrolde gördük. Hem de sezonun en iddialı dizilerinden birinde, dikkat çekici bir rolde. Doğal güzelliği, sıcacık gülümsemesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hep birlikte dizinin ve Leyla'nın hikayesini keşfetmeye devam edeceğiz.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

HERKES İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER!
'Güneşin Doğduğu Yer' de büyük aşkın kahramanı olan Beyza Gümülcine, ilişkilere dair açıklamalar yaptı: "Severek ayrılmak diye bir şey var, ilişkinin bitmesi için her zaman sevginin bitmesi gerekmiyor."

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Dizide yaşanan mücadeleler hakkında da konuşan oyuncu, "Herkes ikinci şansı hak ediyor, geçmişte yaşanan bir haksızlık telafi edilebilir. İnsanın mücadele etmesini sağlayan şey umuttur. Umudunu kaybeden insan o çabaya girmez" dedi.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'İN CEYHUN'U DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle izleyici karşısına çıkan bir diğer isim olan Görkem Sevindik de, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve yaşam öyküsüyle de merak edilen Sevindik, hayranlarının yakın takibinde. Kariyerindeki başarılı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncunun özellikle memleketi ise sık sık araştırılıyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Başarılı oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

OLGUN TOKER

Mersin

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

BURAY

Kıbrıs

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Hande Baladın

KÜTAHYA

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

SİNEM KOBAL
İstanbul

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

HANDE ERÇEL

Bandırma

Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul