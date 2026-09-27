Güneşin Doğduğu Yer’in Leyla’sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş

Sayısız reklamda oynadı ve o kadar dikkat çekti ki, yolda karşılaştığı insanlar artık onu tanıyordu. Gümülcine, artık oyunculuk alanına da adım atmak istedi ve kısa sürede onu başrolde gördük. Hem de sezonun en iddialı dizilerinden birinde, dikkat çekici bir rolde. Doğal güzelliği, sıcacık gülümsemesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hep birlikte dizinin ve Leyla'nın hikayesini keşfetmeye devam edeceğiz.