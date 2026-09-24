Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Uluslararası alanda büyük ses getiren Kara Sevda dizisindeki performansıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim; Kardeşim Benim ve Can Feda gibi sinema filmlerinde yer almanın yanı sıra kurucusu olduğu BRK'S Production ile yapımcılık alanında da adından söz ettirdi.