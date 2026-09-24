Trend
Galeri
Trend Magazin
Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!
Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!
atv ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, 17 Ekim'de Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta gerçekleşecek özel organizasyon öncesinde sınır ötesinde büyük bir heyecan yarattı. Mağazaların düzenlediği bilet çekilişleri ve vitrinleri süsleyen posterler, ünlü oyuncuyu yakından görmek isteyen hayranların mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturmasını sağladı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 07:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 07:19