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Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

atv ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, 17 Ekim'de Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta gerçekleşecek özel organizasyon öncesinde sınır ötesinde büyük bir heyecan yarattı. Mağazaların düzenlediği bilet çekilişleri ve vitrinleri süsleyen posterler, ünlü oyuncuyu yakından görmek isteyen hayranların mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturmasını sağladı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 24.09.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 07:19
Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!
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ATV dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, 17 Ekim'de Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'taki özel bir etkinliğe katılacak.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Özçivit heyecanı, şimdiden Maykop'u sardı. Oyuncunun posterini koyan mağazalar, "Buraya gelip etkinlik bileti kazanın, Özçivit'i yakından görün" diye kampanyalar düzenledi.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Hayranlar, posterle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan Burak Özçivit, modellik kariyerinde elde ettiği başarıların ardından oyunculuk dünyasına adım attı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Aslen Gaziantepli olan başarılı oyuncu, podyumlardan ekranlara uzanan kariyerinde kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Oyunculuk deneyimine Eksi 18 dizisiyle başlayan Özçivit; Zoraki Koca, Baba Ocağı ve Küçük Sırlar gibi projelerle ekran yolculuğunu sürdürdü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle önemli bir çıkış yakalayan oyuncu, Çalıkuşu dizisindeki Kamran rolüyle başarısını perçinledi.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Uluslararası alanda büyük ses getiren Kara Sevda dizisindeki performansıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim; Kardeşim Benim ve Can Feda gibi sinema filmlerinde yer almanın yanı sıra kurucusu olduğu BRK'S Production ile yapımcılık alanında da adından söz ettirdi.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Başarılı aktör, atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisindeki başrolüyle kariyerini sürdürüyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi!

Özel hayatıyla da göz önünde olan Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Çiftin bu birliktelikten Karan ve Kerem adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör