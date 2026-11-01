'Güneşin Doğduğu Yer'in yıldızı Burak Özçivit'ten GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Kenan kadar fevri biri olamam"



"YURTDIŞINDAKİ ETKİMİN FAZLA OLDUĞUNU BİLİYORUM"



Türkiye'de tanınan bir oyuncu olmanın ötesinde, yurtdışında da büyük bir hayran kitlesine sahipsiniz. Farklı ülkelerde gördüğünüz ilgi size ne hissettiriyor? Türkiye'yi ve Türk kültürünü temsil ettiğinize dair bir sorumluluk hissediyor musunuz?

Türk dizileri sayesinde Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde tanınıyoruz. Yaptığınız işin karşılığını görüyor, farklı ülkelerdeki evlere giriyorsunuz. Gerçekten de Türk dizilerinin izlenme oranları bir buçuk, iki milyar insanı bulabiliyor. Osman'da da diğer işlerimde de bu rakamlar çok yüksekti. Bu kadar geniş bir kitleye ulaştığınızda bize büyük sorumluluk düşüyor. Yurt dışındaki etkimizi artırmak için insanlarla daha fazla iletişim kurmamız gerekiyor. Ben bu sorumluluğun farkındayım ve elimden geldiğince yerine getiriyorum. Son dört dizim yurtdışında çok fazla yayınlandı. O yüzden yurtdışındaki etkimin fazla olduğunu biliyorum. 'Güneşin Doğduğu Yer'de beşincisi olacak. Bununla ilgili sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

"TÜRK DİZİLERİ DÜNYADA ÇOK GÜÇLÜ"

Son olarak, MIPCOM kapsamında Cannes'da uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldiniz. Sizin açınızdan nasıl geçti?

Türk dizilerini yurtdışında pazarlayacağımız MIPCOM çok kıymetli, her yıl düzenleniyor. Oraya gelenler öncelikle tanıdıkları, güvendikleri ve işlerini daha önce izledikleri insanların projelerini satın almak istiyor. Beni de önceki işlerimden tanıyorlar ve o projelerin performansını biliyorlar. Bu nedenle 'Güneşin Doğduğu Yer' için çok fazla talep oldu. MIPCOM'da sektör temsilcileriyle bir araya gelip projeyi anlattım. Bir projeyi satın alıp dünyanın her yerine ulaştırmak isteyenlerin aradığı en önemli kriter aşk. Temelde aşkı ortaya koymanız gerekiyor: Aşk, imkânsızlıklar, çıkmazlar... Bunlar seyirciye ne kadar geçiyorsa o kadar ilgi görüyor. Sınıf çatışması ve ekonomik zorluklar da önemli çünkü dizilerin izlendiği ülkelerde benzer sorunlar yaşanıyor. Ama evrensel duygu aşk. Her şey aşkla başlıyor ve diğer konuların yanında aşkın da olmasını istiyorlar. Bu yüzden MIPCOM hem bizim hem de Türkiye'nin yurtdışında tanınması açısından çok önemliydi.

Türk dizileri dünyanın farklı coğrafyalarında izleniyor. Sizce bu ilginin arkasında en çok ne var?

Dediğim gibi aşkın ön planda olması önemli. Ama şöyle bir şey oluyor: İnsanlar aşkla birlikte, onun yanında ailelerin tutumunu da anlamaya çalışıyor. Türk aile yapısı nedir, neler oluyor, onu anlamaya çalışıyor. Orada aslında yakınlığı görüyor. 'Aaa, bize çok yakınlar aslında, onlar da bizim gibi' diye düşünüyor. Bir, buradan aileyi tanıyor. İki, kültürel yüzünü anlayabiliyor, her ülkenin bakış açısını anlıyor. Üç, bu coğrafyayı görüyor. Ülkeyi tanıtıyoruz, bunun da turizm anlamında ülkeye katkısı oluyor. Aşkla başlayan hikayede aileleri, ilişkileri, devamında da kültürel tarafı gösteriyorsunuz. Mesela yemek kültürünü dünyaya gösteriyorsunuz. Bence Türkiye'nin tanınmayan bu yüzünü anlatmak çok önemli çünkü bu konuda dünyada yanına yanaşabilecek bir ülke yok. Biz de bu konuya çok değiniyoruz. Devamında da coğrafyayı tanıtıyoruz. O yüzden diziler çok güçlü.