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Güneşin Doğduğu Yer'in yıldızı Rusya'yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...
Güneşin Doğduğu Yer'in yıldızı Rusya'yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...
ATV'nin fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile geniş bir kitleye ulaşan Burak Özçivit, Rusya'da düzenlenen özel konserde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saatlerce sıra bekleyen kalabalığın jestine samimi bir yanıt veren ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 06:32