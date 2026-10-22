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Güneşin Doğduğu Yer'in yıldızı Rusya'yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

ATV'nin fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile geniş bir kitleye ulaşan Burak Özçivit, Rusya'da düzenlenen özel konserde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saatlerce sıra bekleyen kalabalığın jestine samimi bir yanıt veren ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.

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MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 06:32
Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

Atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, önceki gün Rusya'nın Maykop kentinde düzenlenen 'Turkish TV Series Soundtracks' konserine katıldı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

Özçivit, binlerce hayranının sevgi seliyle karşılaştı. Ünlü oyuncuyla konuşabilmek için uzun kuyruklar oluşturan hayranlar, fotoğrafları, peçeteleri ve kıyafetlerini imzalattılar.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

Özçivit, "Türk dizilerine ve bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

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Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

CANNES ÇIKARMASI YAPMIŞTI!

Yoğun çekim temposuna kısa bir ara vererek geçtiğimiz günlerde Cannes'a gelen Özçivit, fuardaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Yaklaşık üç buçuk aydır Adana'da yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten oyuncu, "Buraya dördüncü ya da beşinci gelişim. Herkesin yüzü gülüyor, ilgi çok fazla. Deniz kenarındaki standı görünce insan mutlu olmuyor değil. Bir günlük de olsa tatilde gibi hissediyoruz." sözleriyle Cannes'daki izlenimlerini paylaşmıştı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

"AŞKSIZ BU İŞLER OLMUYOR!"

Türk dizilerinin dünya çapında gördüğü ilgiyi değerlendiren Burak Özçivit, başarılı bir hikâyenin merkezinde aşkın yer alması gerektiğini vurgulamıştı. Yıllar içinde edindiği deneyimlerden yola çıkan oyuncu, "Aşksız bu işler olmuyor. Özellikle imkânsız aşk olmadan olmuyor. Yıllardır edindiğim tecrübe bunu söylüyor. Konunun ortasında aşk durmalı ve bunun imkânsız bir aşk olması lazım. Seçtiğim bütün projeler genellikle bu ağırlıklı. Bu proje de öyle." ifadelerini kullanmıştı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

"TÜRK DİZİLERİYLE KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Türk dizilerinin uluslararası başarısına ve Türkiye'nin tanıtımına sağladığı katkıya da değinen Özçivit, dizilerin yalnızca birer televizyon yapımı olmadığını, aynı zamanda önemli bir kültürel temsil gücüne sahip olduğunu söylemişti.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

"Neticede ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün Anadolu'yu tanıtıyoruz. Şu an biz Adana'da bir proje yapıyoruz ve orayı dünyaya tanıtıyoruz. İnsanlar çok fazla takip ediyor, sahipleniyor. Aslında kültürümüzü sahipleniyorlar. Mesela bizim işte Adana'dan yemeklerimizi çok fazla tanıtıyoruz. Bunun turizme de çok büyük katkısı oluyor. O yüzden diziler çok güçlü, emin olun çok güçlü."

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

Dizilerin dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşabilme gücüne dikkat çeken başarılı oyuncu, "Bana bir tane örnek verin, dünyada her eve girebildiğiniz başka hangi meslek var, hangi iş alanı var? Bir tek bu şekilde giriyorsunuz ve etkiliyorsunuz." sözleriyle sektörün etkisini vurgulamıştı.

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Rusya’yı salladı! Burak Özçivit için binlerce hayran bir araya geldi...

"HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI AŞK"

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde hayat verdiği Kenan Kozan karakterine ilişkin de konuşan Burak Özçivit, izleyicilerin hikâyede kendilerinden izler bulacağını belirtmişti. "Evrensel duygular sarsılmaz. Herkes güzel âşık olmak istiyor, âşık oluyor, sonra sorunlar yaşıyor. Kendine benzer hikâyeler görmek istiyor. 'Benim yaşadığımı yaşıyor' demek istiyor aslında. Ortak payda bir tane, aşk. Ama bunun içine imkânsızlığı doğru koymak lazım." Özçivit, Kenan Kozan'ın aşkına da dikkat çekerek "Kenan Kozan'da da aynı aşkı göreceksiniz." sözleriyle izleyicilere mesaj vermişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör