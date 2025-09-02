Trend Galeri Trend Magazin Güney Kore'ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: "Türkiye'nin gözünü seveyim" Bakın sebebi neymiş...

Demet Akalın, ailesiyle gittiği Güney Kore tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Başkent Seul'e giden ünlü şarkıcı, son olarak isyan bayraklarını çekti. "Türkiye'nin gözünü seveyim" diyen Demet Akalın bakın neden sitem etti...

Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:08
Yıllardır Türk pop müziğine damga vuran şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Akalın, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor.

Özel hayatıyla da merak edilen Akalın, aynı zamanda sosyal medya hesabını da bir o kadar aktif kullanıyor.

Ünlü şarkıcı gittiği Güney Kore seyahatinden paylaşım yapmaya devam ediyor.

Okan Kurt'la başkent Seul'e tatile giden Akalın, son olarak isyan bayraklarını çekti.

"TÜRKİYE'NİN GÖZÜNÜ SEVEYİM"
Başarılı şarkıcı, Seul sokaklarında çöp kutusu bulmakta zorlandığını söyleyerek, "Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… Çöpleri millet dağıtıyor diye çöp kutusu koymuyorlar. Türkiye'nin gözünü seveyim ya." ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu isyanı kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Güney Kore'ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: "Türkiye'nin gözünü seveyim" | Video

Öte yandan özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Demet Akalın'ın nereli olduğu da zaman zaman merak ediliyor. Ünlü şarkıcının memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesi.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri...
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, kökenleriyle de dikkat çekiyor.

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti.

Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nı birincilikle tamamladı.

Aynı yıl sinemaya da adım atan İnanır, asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle yaptı.

Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, sonrasında da birçok yapımda Şoray'la kamera karşısına geçerek Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri haline geldi.

FAKAT BAKIN KADİR İNANIR NERELİYMİŞ!

Fatsalı olduğunu duyanlar ise "O da bizim hemşerimiz miymiş!" demekten kendini alamıyor!

ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Celal Yonat - Sivas