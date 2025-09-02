Güney Kore'ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: "Türkiye'nin gözünü seveyim" | Video

Demet Akalın, ailesiyle gittiği Güney Kore tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Başkent Seul'e giden ünlü şarkıcı, son olarak isyan bayraklarını çekti. "Türkiye'nin gözünü seveyim" diyen Demet Akalın bakın neden sitem etti...