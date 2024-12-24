Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

İlkan, "Ferdi Tayfur'u ameliyat sonrası çok daha sağlıklı ve moralli görmek hepimizin içini rahatlattı. Sevenlerinden ve sanatçı dostlarından gelen selamları ilettim, çok mutlu oldu. O da tüm sevenlerine sevgilerini ve teşekkürlerini gönderdi," dedi.