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Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...
Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Antalya'daki bir hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı, yapılan tetkikler sonrası ameliyat geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Tayfur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:39