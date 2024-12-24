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Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Antalya'daki bir hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı, yapılan tetkikler sonrası ameliyat geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Tayfur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:39
Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

Şair Ahmet Selçuk İlkan, ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret etti ve son durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

İlkan, "Ferdi Tayfur'u ameliyat sonrası çok daha sağlıklı ve moralli görmek hepimizin içini rahatlattı. Sevenlerinden ve sanatçı dostlarından gelen selamları ilettim, çok mutlu oldu. O da tüm sevenlerine sevgilerini ve teşekkürlerini gönderdi," dedi.

Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

Sanatçının moralinin yerinde olduğu ve özellikle devlet büyükleri, sanat camiasındaki dostları ve hayranlarından gelen destekle moralinin daha da yükseldiği ifade edildi.

Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

Ferdi Tayfur'un sağlığına kavuşma yolunda ilerlediği bu güzel haber, hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Günlerdir hastanede yatan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda son gelişme! Ünlü isim paylaştı: Sevindirici haber...

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