Gurme sandık, paragöz çıktı! Vedat Milor’un güvenilirliğine gölge düştü!

Vedat Milor yıllardır bir lokantaya giriyor, tadına bakıyor ve hükmünü veriyor. Biz de dinliyoruz. Çünkü karşımızdaki kişinin hesabı işletmeye değil, okura ve izleyiciye verdiğini düşünüyoruz. Yemeği beğendiğinde gerçekten beğendiğine, eleştirdiğinde de arkasında başka bir hesap bulunmadığına inanıyoruz. Bir yemek eleştirmeninin bütün sermayesi budur: 'Güven'. Şimdi Erenköy'deki bir işletmenin sahibinin ortaya attığı ciddi bir iddia var.