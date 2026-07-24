Trend Galeri Trend Magazin Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 10:12
Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle adından söz ettiriyor.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Son dönemde fit haliyle dikkat çeken Ata Demirer, usta oyuncu Erkan Can ile birlikte verdiği pozla gündeme geldi.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

İkilinin teknede geçirdiği keyifli anlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Samimi görüntüler kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Öte yandan Demirer, geçen aylarda bayram tatilini fırsat bilerek sevgilisi Dilara Alemdar, soluğu Venedik'te almıştı.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Geçen yıl temmuzdan bu yana özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Alemdar'la romantik anlar yaşayan ünlü komedyen, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde sosyal medyayı aşk pozlarıyla doldurmuştu.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Demirer, paylaştığı fotoğraflara "İyi bayramlar" notunu eklemişti.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Öte yandan son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci olmuştu.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizmişti.

30 KİLOYU NASIL VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!"

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" demişti.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırtmıştı.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

RUTİNİNİ ANLATTI!

Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: "22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Güvertede neşeli anlar! Ata Demirer ve Erkan Can’ın tekne keyfi!

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.