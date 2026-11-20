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Güzelliği daha o yaşlarda bile belliymiş! Bu sevimli kız çocuğu şimdilerin en popüler yıldızı oldu! Tanıdınız mı?
Güzelliği daha o yaşlarda bile belliymiş! Bu sevimli kız çocuğu şimdilerin en popüler yıldızı oldu! Tanıdınız mı?
Sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, çocukluk karesiyle takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Masum gülümsemesi ve hiç değişmeyen bakışlarıyla dikkat çeken kare, kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:55