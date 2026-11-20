O KÜÇÜK KIZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ!

Sevimli hali ve masum bakışlarıyla kısa sürede ilgi odağı olan o fotoğraftaki kız çocuğu, ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz! Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aradan geçen 30 yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.