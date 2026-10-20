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Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz'ı Elçin Zehra İrem'in annesiyle benzerliği şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı "Naz" karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Elçin Zehra İrem, bu kez annesiyle olan benzerliği ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesiyle olan fotoğraflarını görenler adeta şaşkına döndü.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 17:22
Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

Ekranların parlayan genç yeteneklerinden Elçin Zehra İrem, ekranların dikkat çeken Altı Üstü İstanbul dizisindeki performansının yanı sıra doğal güzelliğiyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

Başrolünde yer aldığı Altı Üstü İstanbul dizisindeki başarısıyla kariyerinde emin adımlarla ilerleyen güzel oyuncunun annesiyle olan benzerliği, hayranlarını şaşırttı.

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞMIŞTI!

Ünlü oyuncu Elçin Zehra İrem, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile annesinin doğum gününü kutlamıştı

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Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

Aralarındaki benzerlik ve annesinin zarafetini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

ANNESİNİN GENÇLİĞİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Elçin Zehra İrem, daha önce yaptığı paylaşımlarda annesinin gençliğine de yer vermişti.

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

Böylece genç oyuncunun güzelliğinin annesinden geldiği tescillendi.

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ AYSUN HELVACIOĞLU

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

ALİNA BOZ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

BARIŞ ALPER YILMAZ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

NESLİHAN ATAGÜL

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

SERENAY SARIKAYA

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz’ı Elçin Zehra İrem’in annesiyle benzerliği şaşırttı

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN