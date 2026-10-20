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Güzelliği genetikmiş! Altı Üstü İstanbul’un Naz'ı Elçin Zehra İrem'in annesiyle benzerliği şaşırttı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı "Naz" karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Elçin Zehra İrem, bu kez annesiyle olan benzerliği ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesiyle olan fotoğraflarını görenler adeta şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 17:22