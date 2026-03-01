Trend Galeri Trend Magazin Güzelliği kadar yeteneği de konuşuluyor! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun resim çizdiği halleri gündem oldu

Güzelliği kadar yeteneği de konuşuluyor! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun resim çizdiği halleri gündem oldu

'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Genellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve sade tarzıyla beğeni toplayan Çilingiroğlu, bu kez gizli yeteneğini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 09:45
'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ekranlara dönen ünlü sanatçı Hülya Avşar, kariyeri ve özel yaşamıyla sık sık merak edilen ünlü isimlerin başında geliyor.

SETLERE "FAZİLET" KARAKTERİYLE GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Oyunculuğa verdiği arayı 'Aynı Yağmur Altında' projesiyle noktalayan Hülya Avşar, yeni dizisinde canlandırdığı "Fazilet" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ekranlara hızlı bir geri dönüş yapan Avşar, performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Her adımı olay olan Hülya Avşar'ın yanı sıra, en az annesi kadar merak edilen ve yakından takip edilen kızı Zehra Çilingiroğlu da magazin manşetlerinden düşmüyor.

YETENEĞİYLE BÜYÜLEDİ!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Zehra Çilingiroğlu, bu kez gözler önüne serdiği yeteneğiyle gündeme geldi.

Resim çizdiği anları Instagram hesabından paylaşan Çilingiroğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden tam not aldı.

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEMDE YER ALMIŞTI

Öte yandan Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla yine magazin gündeminde yer almıştı.

SİYAHLAR İÇİNDEKİ HALİNE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Siyahlar içindeki bu pozunu paylaşan Zehra Çilingiroğlu'na yorum ve beğeni yağmıştı.

ANNESİ VE BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kızının bu paylaşımına başta Hülya Avşar olmak üzere Kaya Çilingiroğlu da sessiz kalmamıştı.

"GURURUM"

Kızının paylaşımının altına Hülya Avşar, "Allah nazardan korusun seni gururum♥️" ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

BABASI DA YORUM YAPMAKTAN KENDİNİ ALAMADI

Zehra Çilingiroğlu'nun babası Kaya Çilingiroğlu ise yaptığı yorumda kalp emojisi koymakla yetinmişti.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

SORULARI YANITLAMIŞTI

Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Gazetecilerin "Aynı Yağmur Altında dizisini izliyor musunuz?" sorusuna içtenlikle cevap veren Çilingiroğlu, "Her hafta beğenerek izliyorum. Her şey çok güzel. Senaryoyu beğendim" ifadelerini kullanmıştı.

'FAZİLET' KARAKTERİNE BÖYLE HAZIRLANIYORMUŞ!

Çilingiroğlu'nun annesini severek takip ettiği atv ekranlarının yeni projesi "Aynı Yağmur Altında"da 'Fazilet' karakterine hayat veren Avşar, geçen haftalarda de sosyal medya hesabından yeni rolüne nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaşmıştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI!

Hayat verdiği her karakterle oyunculuğuna hayran bırakan Avşar'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Instagram hesabından yayınladığı karelere hayranlarından "Maşallah size", "Çok yakıştırdım", "Yılların eskitemediği kadın hep güzel, hep çiçek" yorumları geldi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "FAZİLET" KARAKTERİNE DAİR HEYECANINDAN BAHSETMİŞTİ!

"Aynı Yağmurlar Altında" dizisiyle ekranlara dönen ünlü sanatçı, yeni projesi ve hayat vereceği karakter hakkında sorulara heyecanla cevap vermişti. Avşar kızı canlandıracağı karakterin kariyerinde özel bir yere sahip olacağını vurgulamıştı.

Sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de ilk defa böyle bir rolde oynadığım için çok mutluyum. Yani artık Türk sinemasında ya da dizilerde oynamadığım rol neredeyse kalmadı. Buna rağmen bu yeni karakter beni çok etkiledi. Şu an gayet keyifli ve heyecanlıyım."

SEZONUN EN İDDİALI YAPIMI

Yıllardır hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında sayısız unutulmaz karaktere hayat veren Hülya Avşar'ın, "oynamadığım rol kalmadı" diyerek bu yeni projesini işaret etmesi, izleyicilerdeki merak dozunu artırmıştı.

Aynı Yağmurlar Altında, güçlü senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yeni dizisine hazırlanırken set arkası görüntüleriyle de oldukça ses getirmişti.

PAYLAŞIMI İLGİ TOPLADI

Dizide 'Fazilet Hanım' karakterine hayat verecek olan Hülya Avşar, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

SET ARKASI PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncu set arkası ve hazırlık aşamalarını hayranlarıyla paylaştı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Hülya Avşar'ın bu paylaşımına beğeni yağdı.

