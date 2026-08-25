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Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun
Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun
Son dönemde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Deniz'in annesinin yeni yaşını kutladığı karede, annesiyle olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:47