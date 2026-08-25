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Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Son dönemde paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Deniz'in annesinin yeni yaşını kutladığı karede, annesiyle olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 09:47
Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve her paylaşımıyla hayran bırakan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez ailesiyle yaşadığı mutlu bir an ile gündeme geldi.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Annesi Hale Temizyürek'in yeni yaşını kutladığı bir paylaşan yapan Dilan Çiçek Deniz, paylaştığı karede annesiyle olan benzerliğiyle büyüledi.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Öte yandan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, babasının 65. doğum gününü özel yaptırdığı pasta ile kutladığı anlarla gündeme gelmişti.

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Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Hazırladığı doğum günü kutlamasında babası ile omuz omuza verdiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek Deniz'in güzelliği kadar pasta üzerindeki yazı da dikkat çekmişti.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

"İYİ Kİ DOĞDUN BABA DENİZ!"

Deniz, babası için hazırlattığı pastanın üzerine "İyi ki doğdun Baba Deniz" yazdırarak aralarındaki samimi bağı gözler önüne sermişti. Bu esprili ve bir o kadar da duygusal hitap, takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Babasının doğum gününden hemen önce kendi doğum gününü kutlamış olan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 31. yaşına duygusal bir mesajla merhaba demişti.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yaşının kendisinde bıraktığı izleri anlatan Deniz, "Büyümek çok sancılıymış" sözleriyle takipçilerini etkilemişti. İçten ifadeleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

31'inci yaşını çocukluk fotoğrafıyla kutlayan oyuncu, o masum kareye duygu dolu satırlar eklemişti. Yıllar içindeki değişimine ve büyümenin izlerine değinen sözleri, takipçilerinin yüreğine dokunmuştu.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

30+1
"Büyümek çok sancılıymış. Hala zaman mefhumumun gelişmediğine inanamıyorum. Küçükken zamanı parçalara ayırırdım. Bu; yemek zamanı. Bu; annemin beni sevdiği zaman. Bu; çalıştığı için sevemediği zaman. Babam arabanın arkasına battaniye ve yastık koymuşsa bu; kreşe gideceğim zamandı, biraz daha uyuyayım diye bana hep alan yaratırdı. Hava tenimi öpmeye başladığında anlardım anneannemle dedeme gideceğimiz zamanı. Kuzenim Bora doğduğunda ilk otobüse atlayıp Nevşehir'e gidişimizi hatırlıyorum. O zaman, zamanı hesaplayamamıştım, her şey çok hızlı olmuştu. Şimdi yeni yaşımı kutlamak için ailemin yanına geldim. Bora burada değil. Okulunu bitirmek üzere. Hayat başka bir hızda akıyor onun için. İlk göz ağrım büyümüş. Benim zaman mefhumum hala çocuk. Şükrettiğim şeyler azalıyor sanıyordum bir ara. Meğer azaldıkça çoğalıyormuşum ben de. Gerçekten şükretmem gerekenlere şükrettiğimi fark ettim.

Yeni yaşımın ilk dileği çok net: Sevdiklerim sağlıklı olsun. Huzurlu olsun. Mutlu olsun. Çok ama çok mutlu olsun. Çok güzel dostluklar biriktirmişim. Fark etmeden, usul usul. İyi ki. Ailem… Doğrularımda da yanlışlarımda da hep yanımda. En büyük lüks bu sanırım; koşulsuz köklenebileceğin bir yerin olması. Ve size de teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır yanımdasınız. Bazen yalnız hissettiğim anlarda (insan olduğum için) o hissi hafiflettiniz. Tanımadığın insanlarla kurulan bağın da bir kader şekli olduğuna inanıyorum artık. Teşekkür ederim. Ben de buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Kutlayamadığım doğum günleriniz de kutlu olsun. Belki bu sefer bir salı günü ölmeyiz. Belki bu sefer zamana karşı yüzmek yerine, zamanla birlikte yüzeriz. Ve eğer yine de bir salı günü ölürsek en azından sevmiş, şükretmiş ve birbirimize dokunmuş oluruz."

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

Peki özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun nereli olduğunu biliyor musunuz?

Dilan Çiçek Deniz 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

HANDE ERÇEL

Bandırma

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

PINAR DENİZ

Adana

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Güzelliğinin kaynağı belli oldu! Dilan Çiçek Deniz annesinin doğum gününü o kareyle kutladı: İyi ki doğdun

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize