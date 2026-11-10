Güzelliğiyle Türkan Şoray’ı aratmadı, hayat mücadelesiyle hafızalara kazındı! Yeşilçam yıldızının kurduğu hayaller bakın nasıl yarım kaldı…

DEV İSİMLERLE AYNI SETTE BAŞROLLER

Mine Mutlu, kamera önündeki ilk büyük çıkışını Süreyya Duru'nun yönettiği ve Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı Alageyik filmiyle yaptı. Güzel oyuncu, bu yapımla elde ettiği başarının ardından Yeşilçam'ın aranan kadın yüzlerinden biri haline geldi. Başarılı sanatçı kariyeri boyunca Sadri Alışık, Zeki Müren, Kartal Tibet ve Kemal Sunal gibi sinema tarihinin dev isimleriyle aynı seti paylaştı. Mine Mutlu; Köyden İndim Şehre, Ağlama Değmez Hayat ve İnleyen Nağmeler gibi dönemin çok konuşulan ve ilgiyle izlenen birçok projesinde yer aldı.