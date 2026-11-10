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Güzelliğiyle Türkan Şoray’ı aratmadı, hayat mücadelesiyle hafızalara kazındı! Yeşilçam yıldızının kurduğu hayaller bakın nasıl yarım kaldı…
Güzelliğiyle Türkan Şoray’ı aratmadı, hayat mücadelesiyle hafızalara kazındı! Yeşilçam yıldızının kurduğu hayaller bakın nasıl yarım kaldı…
Genç yaşta tanıştığı zorluklara rağmen Türkiye Güzeli seçilerek Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını yazdıran Mine Mutlu, beyaz perdedeki ışıltılı görünümünün arkasında senaryoları aratmayan hüzünlü bir yaşam mücadelesi taşıyordu. Yeşilçam güzelinin geride bıraktığı buruk hikayesi yıllar sonra yeniden hafızalarda tazelendi...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 17:11