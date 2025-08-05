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Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da hafızalara kazınan, Yeşilçam denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biriydi Gülşen Bubikoğlu... Yakın zamanda ise hayranlarının bile bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Kendisi meğer Türk sanat müziğinin dev ismiyle akrabaymış!

Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 09:33
Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Yeşilçam'ın en zarif ve en duru güzellerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sinemadaki asaleti ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Oynadığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncunun özel hayatı ise bugüne kadar hep gizemini korudu. Ancak son günlerde gün yüzüne çıkan bir gerçek, hem sevenlerini hem de magazin camiasını adeta şaşkına çevirdi!

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Meğer Gülşen Bubikoğlu'nun dayısı, Türk sanat müziğinin ünlü ismiymiş!

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Ünlü ismin dayısı meğer Adnan Şenses'miş!

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Üstelik sadece Gülşen Bubikoğlu da değil… Oyunculuk ve güzellik konusunda ondan geri kalmayan kardeşi Nilgün Bubikoğlu da aynı şekilde Adnan Şenses'in yeğeni!

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

İŞTE AKRABALIĞI İLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM!

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmiş elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektiği burnu ile ne de şefkatli bir kadındı.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Bilal İnci - Elif İnci

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Ali Şen-Şener Şen

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Şener Şen-İnci Şen

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Macit Flordun-Tardu Flordun

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Halit Kut- Burak Kut

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman