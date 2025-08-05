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Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu
Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu
Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da hafızalara kazınan, Yeşilçam denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biriydi Gülşen Bubikoğlu... Yakın zamanda ise hayranlarının bile bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Kendisi meğer Türk sanat müziğinin dev ismiyle akrabaymış!
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 09:33