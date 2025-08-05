Güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Gülşen Bubikoğlu’nun dayısı meğer çok ünlüymüş! Bunu kimse bilmiyordu

Yeşilçam'ın en zarif ve en duru güzellerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sinemadaki asaleti ve unutulmaz rolleriyle hafızalara kazındı. Oynadığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncunun özel hayatı ise bugüne kadar hep gizemini korudu. Ancak son günlerde gün yüzüne çıkan bir gerçek, hem sevenlerini hem de magazin camiasını adeta şaşkına çevirdi!