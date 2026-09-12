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Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu'nun o halleri çok konuşuldu: 'Hoş görünmüyorum'
Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu'nun o halleri çok konuşuldu: "Hoş görünmüyorum"
Ekranların sevilen ismi Afra Saraçoğlu, güzellik merkezi çıkışında kameralara takıldı. Yüzünü eliyle ve şapkasıyla gizlemeye çalışan güzel oyuncu, sempatik halleriyle dikkat çekerken özel hayatı ve yeni projeleri hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 14:22