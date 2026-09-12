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Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu'nun o halleri çok konuşuldu: "Hoş görünmüyorum"

Ekranların sevilen ismi Afra Saraçoğlu, güzellik merkezi çıkışında kameralara takıldı. Yüzünü eliyle ve şapkasıyla gizlemeye çalışan güzel oyuncu, sempatik halleriyle dikkat çekerken özel hayatı ve yeni projeleri hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 14:22
Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Ekran projelerinde canlandırdığı karakterler ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Genç yaşta yakaladığı başarılı kariyer ivmesiyle adından sıkça söz ettiren oyuncu, sosyal medya platformlarındaki aktif paylaşım tarzıyla da dikkatleri çekiyor.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Hem yer aldığı yapımlarla hem de duru güzelliğiyle gündeme gelen ünlü isim, günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

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Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

GÜZELLİK MERKEZİNDEN ÇIKARKEN YAKALANDI!

Son olarak güzellik merkezi çıkışında objektiflere takılan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarının sohbet talebini kırmadı ancak yüzünü gizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Cilt bakımından yeni çıktığını belirten Saraçoğlu, yüzünü şapkası ve eliyle kapatmaya çalışarak; "Cilt bakımından çıktım, sivilcelerimi sıktılar. Çok hoş görünmüyorum şu an. Şöyle konuşsam olur mu?" sözleriyle muhabirlerden müsaade istedi.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

ÖZEL HAYAT SORULARINA KESTİRME CEVAP
İş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile devam eden birlikteliğiyle ilgili sorular karşısında çizgisini bozmayan Afra Saraçoğlu, özel yaşamına dair detay vermekten kaçındı.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncu, "Özel hayatım hakkında konuşmayı çok sevmediğimi biliyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor, çok teşekkür ederim" diyerek merak edilen soruları kibarca yanıtladı ve hızlı adımlarla mekana geçiş yaptı.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Öte yandan sosyal medya hesabında özel yaşamına dair karelerle sık sık adından söz ettiren 28 yaşındaki yetenekli oyuncu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımıyla yine sosyal medyanın ilgi odağı haline gelmişti.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü kutlayan Afra Saraçoğlu, birlikte çekildikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

Annesinin yeni yaşını tebrik ettiği paylaşıma eklediği notla dikkat çeken oyuncunun bu karesi, kısa sürede yoğun etkileşim almıştı. Anne ile kızın zarafeti ve birbirlerine olan belirgin benzerliği ise takipçilerin gözünden kaçmamıştı.

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

ŞERİF SEZER

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

ALİNA BOZ

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

NESLİHAN ATAGÜL

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

SERENAY SARIKAYA

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu’nun o halleri çok konuşuldu: Hoş görünmüyorum

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN