Güzellik merkezinden çıkarken yakalandı! Afra Saraçoğlu'nun o halleri çok konuşuldu: "Hoş görünmüyorum"

Cilt bakımından yeni çıktığını belirten Saraçoğlu, yüzünü şapkası ve eliyle kapatmaya çalışarak; "Cilt bakımından çıktım, sivilcelerimi sıktılar. Çok hoş görünmüyorum şu an. Şöyle konuşsam olur mu?" sözleriyle muhabirlerden müsaade istedi.